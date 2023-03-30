الأرصاد: زيادة تدريجية على درجات الحرارة بأغلب مناطق

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، بقاء الأجواء معتدلة نسبياً مع زيادة تدريجية على درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف أثناء الليل والصباح الباكر علي زوارة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (21-25)مْ، وتسجل زيادة تدريجية بدايةً من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: ظهور بعض السحب إلى صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف أثناء الليل والصباح الباكر في بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية خفيفة إلي معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلي جنوبية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (16-22)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد بأغلب المناطق.

الجفرة-سبها- غـات-غدامس- الحمادة:

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (26- 32)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (24-28)مْ.