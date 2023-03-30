الأرصاد: زيادة تدريجية على درجات الحرارة بأغلب مناطق

الوطن| رصد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، بقاء الأجواء معتدلة نسبياً مع زيادة تدريجية على درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد.
راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:
حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف أثناء الليل والصباح الباكر علي زوارة.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (21-25)مْ، وتسجل زيادة تدريجية بدايةً من يوم الغد.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:
حالة السماء: ظهور بعض السحب إلى صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف أثناء الليل والصباح الباكر في بعض مناطق الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية إلي شمالية خفيفة إلي معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلي جنوبية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (16-22)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد بأغلب المناطق.
الجفرة-سبها- غـات-غدامس- الحمادة:
حالة السماء: صافية.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (26- 32)مْ.
الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (24-28)مْ.
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