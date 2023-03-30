أجواء طقس معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس في ليبيا، اليوم الخميس، أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة تدريجيا بداية من يوم الغد على أغلب مناطق الشمال خاصة الغربية.

وقالت المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الاجواء لاتزال معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة أثناء فترة النهار.

وتتراوح درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال ما بين 21 و25 مئوية ولا تتجاوز 16 مئوية على مناطق الجبل الأخضر. وتسجل على مناطق الوسط والجنوب ما بين 26 و31 مئوية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الزيادة تدريجيا بداية من يوم الغد على أغلب مناطق الشمال خاصة مناطق الغرب.

وذكر، أن من المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء يوم الأحد على مناطق الشمال الغربي، يتخللها سقوط أمطار متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة.