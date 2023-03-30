ناكر: نرفض الوصاية على ليبيا تحت أي تسمية

أعلن رئيس ما يسمى بـ«حزب القمة»، عبد الله ناكر، أنهم يرفضون ما وصفه بـ«الوصاية على ليبيا»، تحت أي مسمى، وفقا لتعبيره.

وقال بيان صادر عن الحزب حمل توقيع «ناكر»: “تابع حزب القمة مجريات الأحداث السياسية في الفترة الاخيرة المتعلقة باستراتيجية أمريكا والخطة العشرية، واجتماع العسكريين والأمنيين في تونس والعاصمة طرابلس بتنسيق مباشر من البعثة الأممية”، بحسب وصفه.

وأضاف البيان “الاستراتيجية لا تحتاج كل هذا الوقت، فأدوات الصراع أصبحت واضحة جدًا والتحكم فيها وضح لنا أكثر في الاجتماعات الأخيرة التي لم يستغرق أسبوع من اجتماع تونس حتى نرى أعداء الأمس بقدرة قادر يجلسون معًا في طرابلس وكأن شيء لم يكن، لماذا إذًا هذه العشرية هل هي تمهيد للوصاية علينا باسم المساعدة لحل الصراع، أو حان الوقت لضرب الروس في ليبيا بالليبيين بدمهم وعلى أرضهم؟”، على حد قوله.

وتابع “على أمريكا وروسيا تصفية حساباتهم بعيد عن ليبيا واحترام سيادتها واستقلالها، كما نرفض الوصاية تحت أي تسمية، وعلى أبنائنا عدم الانصياع او الانجرار خلف العملاء المتصدرين المشهد لدفع ضريبة معركة لا ناقة لنا فيها ولا جمل”، وفقا لتعبيره.

واستطرد “على البعثة الاممية تبتعد عن ازدواجية المعايير والوقف مع الشعب الليبي ضد التدخل الأجنبي والعمل على الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية في هذا العام، وعلى مجلس الأمن إخراج كل الدول المحتلة والمرتزقة من ليبيا في أسرع وقت وتحمل مسؤولية الكاملة”، بحسب حديثه.