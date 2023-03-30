بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 30 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 30 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، لاتزال الأجواء معتدلة نسبياً مع زيادة تدريجية في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف أثناء الليل والصباح الباكر علي زوارة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-25)مْ، وتسجل زيادة تدريجية بدايةً من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: ظهور بعض السحب إلى صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف أثناء الليل والصباح الباكر علي بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية خفيفة إلي معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلي جنوبية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-22)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 32)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:25)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:56).