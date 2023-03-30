توقعات بارتفاع درجات الحرارة غدا خاصة على مناطق غرب ليبيا

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، حدوث ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة بداية من يوم الغد على أغلب مناطق الشمال خاصة الغربية.

وقال، إن الاجواء لاتزال معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة أثناء فترة النهار، مشيرًا إلى أن من المتوقع حدوث ارتفاع بداية من يوم الغد.

وتتراوح درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال، اليوم، ما بين 21 و25 مئوية ولا تتجاوز 16 مئوية على مناطق الجبل الأخضر. وتسجل على مناطق الوسط والجنوب ما بين 26 و31 مئوية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء يوم الأحد على مناطق الشمال الغربي، يتخللها سقوط أمطار متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة.