بعد دفع فدية بـ30 ألف دولار.. إطلاق سراح مهاجر غير شرعي بنغالي بعد اختطافه لعامين في ليبيا

ليبيا – كشف تقرير استقصائي عن إطلاق سراح المهاجر غير الشرعي البنغالي عارف أحمد ذي الـ24 عامًا بعد اختطافه لعامين في ليبيا ومساومة ذويه على الفدية.

التقرير الذي نشرته صحيفة “پروتوم آلو” البنغالية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، أشار لاحتجاز أحمد المنحدر من منطقة جاغاناثبور في حي أوبازيلا بهيراب التابعة لمقاطعة كيشوريجانج بعاصمة بنغلاديش دكا لمدة عامين في ليبيا.

ووفقًا للتقرير، أبرم عارف أحمد اتفاق مع وكيل هجرة غير شرعية محلي لنقله إلى إيطاليا بكلفة مليون و200 ألف تاكا بنغالية، أي قرابة الـ11 ألف دولار أميركي لينتهي به المطاف بالاختطاف والتعذيب في ليبيا، مشيرًا لدفع أسرته قرابة الـ30 ألف دولار على مراحل لفك أسره من العصابات.

وبحسب الأسرة، فإن الحاجة قائمة الآن لمزيد من الأموال لإخراج أحمد من ليبيا وإعادته سالمًا إلى بنغلاديش في أقرب وقت ممكن، مؤكدةً إن حالته الجسدية ليست على ما يرام بعد تعرضه للتعذيب الشديد سعيًا للضغط على أسرته لنيل الفدية المالية ما جعله يخضع حاليًا للعلادج الطبي في الأراضي الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

