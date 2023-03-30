توجيه دعوة لعقد اجتماع في طرابلس للجنة 6+6 المعنية بإعداد مشروعات قوانين الانتخابات

أخبار ليبيا 24

وجهت لجنة مجلس الدولة بلجنة 6+6 دعوة إلى لجنة مجلس النواب للاجتماع في العاصمة طرابلس الأسبوع المقبل.

واختار مجلس الدولة الأربعاء كل من أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال لعضوية اللجنة.

وقد اختارت اللجنة في اجتماعها الأول، عمر أبوليفة، رئيسا لها بإجماع أعضائها.

وعقد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، الأربعاء، اجتماعا مع لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، في مقر المجلس.

وذكر مجلس الدولة، أنه تم توجيه دعوة إلى لجنة مجلس النواب للاجتماع في طرابلس الأسبوع المقبل.

ويأتي عمل اللجنتين، في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقا للتعديل الدستوري الثالث عشر قبل نهاية هذا العام.