تقرير تحليلي: أنقرة لم تعد تركز على جهة فاعلة واحدة بعينها في ليبيا

ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره القسم الإخباري الإنجليزي في شبكة “الجزيرة” الإخبارية القطرية مسألة التقارب المصري التركي وما يعوقه من تحديات قائمة.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب المرتبط منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد، نقل عن الديبلوماسي التركي السابق “سنان أولجن” قوله: إن الخلاف بين الجانبين بشأن الصراع الليبي لم يعد شديدًا مثل السابق، لعدم تركيز محادثات أنقرة على جهة فاعلة واحدة بعينها في ليبيا مثلما فعلت سابقًا مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وقال “أولجن”: “من السهل على الجانبين التوصل إلى تفاهم مشترك في قضية ليبيا الآن”.

ترجمة المرصد – خاص

