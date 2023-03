ليبيا – علق محمد الحصان القيادي بمدينة مصراتة وآمر الكتيبة 166 التابعة لدفاع الوفاق على اجتماع القيادات العسكرية في طرابلس.

الحصان وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، قال:” نظراً لكثرة المشادات والمزايدات والخلافات التي تحدث اليوم بخصوص الملتقى الذي تم في العاصمة طرابلس بين الأطراف الإخوة والذي بذلنا كل ما بوسعنا منذ عامين قد مضوا إلى يومنا هذا و لازلنا نسعى إلى التوفيق والسداد وتقريب وجهات النظر بين الإخوة في الوطن الواحد”.

وتابع الحصان حديثه:” فعن شخصي أنا لا أعارض هذه المبادرة إن كانت النوايا لصالح الوطن والمواطن وعلى نفس النهج الذي سرنا فيه، فكفانا خِلافات وحروب ونزاعات، لا ناقة لليبيين فيها ولا جمل، الهدف هو ليبيا واحدة،فما زلنا على العهد سائرون”.

Shares

The post الحصان: لا أعارض اجتماع طرابلس.. فكفانا خلافات وحروب ونزاعات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية