الزرعة بمصراتة تحذر من آفة حشرة حفار ساق التفاح

أخبار ليبيا 24

دعا قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في مصراتة الفلاحين ببلدية مصراتة للإبلاغ عن إصابات الأشجار المثمرة، التي تعد آفة من الآفات الزراعية.

جاء ذلك، بعد تسجيل عدد من الإصابات في أشجار الزيتون والرمان بحشرة حفار ساق التفاح بمنطقة الدافنية، حيث أشار القطاع إلى ما تسببه هذه الحشرة من أضرار كبيرة لأنواع من الأشجار، أهمها التفاح والإجاص والرمان والزيتون.

ودعا القطاع الفلاحين الذين تظهر لديهم علامات الإصابة بهذه الآفة التوجه إلى المركز الارشادي بمنطقتهم أو مكتب الإرشاد والإعلام الزراعي بالقطاع لتسجيل الإصابة، وذلك لحصر المناطق الموبوءة وشدة الإصابة وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.

وتهاجم آفة “حفار ساق التفاح” الأشجار المثمرة، مفضلةً تلك التي تحتوي على لحاء وخشب مغذيين، وهي تفضل مهاجمة أشجار التفاحيات بشكل خاص، مما يؤثر على زراعة التفاح ويسبب موت الأشجار أو ضعفها.