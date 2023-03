يورو نيوز: فرونتكس قدمت معلومات لإعادة مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا

ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته شبكة تلفزيون “يورو نيوز” الأوروبية الضوء على الاتهامات الشديدة الموجهة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”.

التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط منه بالسياق الليبي أوضح أن “فرونتكس” ذات سجل حافل بالانتهاكات خلال السنوات الأخيرة للقوانين الأوروبي وحقوق الإنسان والبحري والمبادئ التوجيهية الخاصة بالأخير ناقلا عن الناشط الإنساني من منظمة “فرونت ليكس” غير الحكومية “أومير وجهة نظره بالخصوص.

واتهم “شاتز” “فرونتكس” بإفشاء معلومات حول أماكن المهاجرين غير الشرعيين ممن تم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط ونقلهم قسرا إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم مضيفا بالقول:”ننظر لأكثر من 150 ألف مدني منذ العام 2016 بما في ذلك آلاف الأطفال”.

وتابع “شاتز” قائلا: تم اختطاف هؤلاء وربما نقلهم إلى مراكز احتجاز في ليبيا حيث تعرضوا للاغتصاب والتعذيب والاستعباد بشكل منهجي وفرونتكس تنسق هذه السياسات فمن دون إحداثياتها الجغرافية لقواربهم في المياه الدولية بوسط البحر الأبيض المتوسط لن تتمكن الميليشيات المسلحة من العثور عليهم”.

ووفقا لـ”فرونتكس” لا تتعدى هذه الاتهامات المتعلقة بعمليات الإنقاذ قبالة السواحل الليبية كونها نقص تام في فهم القانون الدولي لأن طائراتها كثيرا ما تواجه تواجه قوارب مزدحمة في خطر داخل المنطقة البحثية والإنقاذية المعترف بتبعيتها إلى ليبيا دوليا ما يعني التنسيق وفقا للقانون الدولي مع سلطات هذه المنطقة.

وتابعت “فرونتكس” أنها لا تتعاون مع الجهات الليبية بأي صفة إلا أنها ملزمة بموجب القانون الدولي بإبلاغ هذه الجهات بشأن أي قارب في محنة داخل منطقتها.

