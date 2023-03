ليبيا – وصف السفير الفرنسي إلى ليبيا مصطفى مهراج لقائه مع سعيد الكيلاني رئيس جهاز السكك الحديدية بـ”المثمر”.

مهراج وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال:” مباحثات واعدة لدعم التعاون الثنائي بين فرنسا وليبيا في مجال السكك الحديدية”.

