ليكون سفيرها لدى ليبيا.. الحكومة الإيطالية تطرح اسم “ألبيريني” بدلا عن السفير الحالي “بوتشينو”

قالت وكالة نوفا الإيطالية إنه جرى طرح اسم الدبلوماسي الإيطالي “جيانلوكا ألبيريني” لتعيينه سفيرا لإيطاليا في ليبيا خلفًا للسفير الحالي “جوزيبي بوتشينو”.

وأوضحت نوفا أن “ألبيريني” سيتولى منصبه سفيرا لإيطاليا في ليبيا مع شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن “بوتشينو” سينتقل إلى السفارة الإيطالية في مدريد بإسبانيا.

وبحسب نوفا فإن “ألبيريني” كان قد عمل مستشارا تجاريا في السفارة الإيطالية في ليبيا عام 1994، وترأس مجموعة عمل الشراكة العالمية لعام 2009 أثناء الرئاسة الإيطالية لمجموعة الثماني.

وشغل “ألبيريني” منصب نائب المدير العام والمدير المركزي للأمم المتحدة وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإيطالية.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

