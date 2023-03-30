“الصحة العالمية” تحذر من ارتفاع إصابات الحصبة في ليبيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في بلديات جنوب وغرب ليبيا.

ودعت المنظمة في بيان لها السلطات الصحية الليبية والمجتمع الدولي إلى تقديم مزيد الدعم للمساعدة في تلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في البلاد.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، إن زيادة خطر انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والتي يمكن أن تعرض صحة الأطفال لخطر كبير.

وأضافت هوف، أن الصراع المستمر والاضطرابات المرتبطة بالوباء وتزايد عدم المساواة في الحصول على اللقاحات على مستوى العالم وفي الإقليم، وتحويل الموارد من برامج التحصين الروتينية في ليبيا.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكد انطلاق حملة الأسبوع قبل الماضي ضد مرض الحصبة استجابةً لظهور عدد من الحالات ببلدية تنيناي.