أعيان ورشفانة: محاولة “رخيصة” بدعم من “وليد اللافي” للإساءة لقبيلتنا

الوطن| رصد

أكد بيان لأعيان ووجهاء ورشفانة، أن صناع مسلسل “السرايا” المدعومين من “وليد اللافي”، استغلوا الشهر المبارك، لبث السموم، وحملات التشويه عبر قناة سلام، مطالبين الأعضاء الممثلين لهم بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات الرادعة لصانعي “العمل المشبوه”.

وأضافوا إن الحلقة تضمنت خطاب كراهية يحمل معاني مسيئة لهذه القبيلة المجاهدة من خلال العبارات الموجهة نحو قبيلة ورشفانة، بقصد الإساءة إليها ولتاريخها، معتبرين أن ما ورد فيها هو محاولة “رخيصة” تستهدف زرع أفكار وقناعات تعيد كتابة التاريخ، بما يخدم توجهات سياسية، تحمل خطراً داهماً بالخوض المشبوه في تاريخ القبائل العربية عموماً.

وقالوا إن “قناة سلام وجهت تهمة تاريخية لقبيلتنا واتهمتنا بالاحتيال والنصب، وسنحيل شكوى إلى مكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هؤلاء المدعين و معاقبتهم”

وأكدوا أن حرية التعبير والعمل على إظهار الحقائق التاريخية و استخدام الدراما الفنية، لا يجب أن ينتهج بأي شكل كان خطاب الكراهية و التمييز و استصغار السكان و ما يجره من أحقاد وضغائن تنهش نسيج الوطن، وتقوض دعائم الأمن و السلم الاجتماعي، و هو ما ترفضه الشريعة الإسلامية السمحة، و قواعد الأخلاق، و القيم الإنسانية.