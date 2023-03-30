لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الروسي ترحب بالتعديل الدستوري الـ 13

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالهادي الصغير رفقة النائب جلال الشويهدي التقوا رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الروسي رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي “ليونيد سلوتسكي” بحضور السفير الروسي لدي ليبيا.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الروسي رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي أكد على ترحيبه بالتعديل الدستوري الثالث عشر وتشكيل لجنة 6-6 لإعداد قوانين الانتخابات. واختتم اللقاء بالاتفاق على تبادل الزيارات بين المجلسين كما شدد على دعم مجلس النواب والحكومة الروسية لمجلس النواب الليبي.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق غبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن اللقاء تناول الأوضاع السياسية في ليبيا .