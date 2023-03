نوفا: اقتراح تكليف جيانلوكا ألبيريني سفيرًا لإيطاليا في ليبيا خلفًا لـ جوزيبي بوتشينو

ليبيا – قرر مجلس الوزراء الإيطالي، بناء على اقتراح وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، اقتراح تكليف الوزير المفوض جيانلوكا ألبيريني سفيرا لإيطاليا في ليبيا خلفًا للسفير الحالي جوزيبي بوتشينو جريمالد.

مصادر صرحت لوكالة “نوفا”الإيطالية للأنباء أنه من المقرر أن يتولى ألبيريني منصبه كسفير لإيطاليا في ليبيا بحلول شهر يونيو المقبل، أما بوتشينو فسوف ينتقل إلى السفارة الإيطالية في مدريد بإسبانيا.

