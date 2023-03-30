تنسيق إيطالي جزائري لتيسير المصالحة وتحقيق الاستقرار في ليبيا

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، نظيره الجزائري الجديد أحمد عطاف، إلى العمل بتنسيق وثيق لتسهيل المصالحة الوطنية في ليبيا ودعم استقرار منطقة الساحل، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع الوزيرين.

وناقش الوزيران الملفات الإقليمية الرئيسية الحالية، وأكدا على أهمية التعاون الإيطالي الجزائري من أجل استقرار وأمن منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأن تاياني أكد أهمية تعاون إيطاليا مع الجزائر على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، معربًا عن أمله في تعميق العلاقات الثنائية الممتازة بالفعل.

وشدد الوزير الإيطالي على أن بلاده عازمة على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع الجزائر باستهداف وبشكل خاص قطاعات الابتكار مثل الصناعة الزراعية والتكنولوجيات الطبية الحيوية والبنى التحتية الرقمية.