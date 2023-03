ليبيا – أكد الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التايب أن قطع الغيار ما زالت تصل تباعًا عبر ميناء طرابلس البحري ومطار معيتيقة.

التايب وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” قال: إن من المقرر البدء أعمال العمرة الجسيمة بالوحدة الغازية الأولى في أبريل. مشيرًا إلى أن الشركة عجلت بإجراء 13 عمرة خلال الذروة الشتوية، وكان لها دور في عدم انقطاع الكهرباء في فصل الشتاء.

وأشار إلى أن الاستعدادات جارية لتنفيذ قرابة 14 عمرة جسيمة قبل ذروة الصيف، مؤكدًا البدء في اثنتين منها.

التايب نوه إلى أن الشركة تحاول جعل أداء الشبكة خلال الصيف ممتازًا مثلما حدث خلال الذروة الشتوية.

Shares

The post التايب: نسعى لجعل أداء الشبكة الكهربائية خلال الصيف ممتازًا مثلما حدث خلال الذروة الشتوية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية