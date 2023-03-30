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المجلس الأعلى للدولة يختار ممثليه في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 30 مارس 2023 (وال)- أعلن المجلس الأعلى للدولة الأربعاء، عن ممثليه في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالشراكة مع مجلس النواب (6+6).
وتتكون اللجنة وفق قرار المجلس من أحمد جمعة الأوجلي، وعمر محمد أبوليفة، وفوزي رجب العقاب، وحماد محمد بريكاو، وفتح الله محمد حسين، وماما سليمان بلال.
ونص القرار على أن تقدم اللجنة تقريرًا لمكتب الرئاسة بعد كل اجتماع، وتلتزم بالتشاور مع مكتب الرئاسة في المسائل المختلف فيها. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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