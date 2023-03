بعد جدل التعديل الـ13.. انقسام جديد داخل الأعلى للدولة إثر تشكيل لجنة 6+6

أعلن المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة 6+6 بالتزكية، وذلك لوضع القوانين الانتخابية بالتشاور مع نظيرتها في مجلس النواب، وفق قرار صادر عنه.

وبحسب قرار مجلس الدولة، سُمي عمر أبوليفة رئيسا للجنة، في حين ضمت اللجنة أحمد الأوجلي، وماما سليمان، وفوزي العقاب، وأحمد بريكاو، وفتح الله حسين، أعضاءً.

وعقب إعلان تشكيل اللجنة، دعا رئيسها عمر أبوليفة لجنة 6+6 المشكلة من مجلس النواب إلى اجتماع في طرابلس الأسبوع المقبل.

من جانبه، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس أبوفايد آلية تعيين لجنة 6+6 بالتزكية مخالفة للنظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أن تشكيل اللجان يكون بالانتخاب من الأعضاء، وفق قوله.

ووصف أبوفايد في تصريح للأحرار قرار تشكيل اللجنة بغير الصحيح لاستناده إلى التعديل الدستوري الـ13، الذي لم يصدر عن مجلس النواب بشكل قانوني، ولم يتم التصويت عليه من مجلس الدولة بطريقة صحيحة، بحسب تعبيره.

في السياق نفسه، قال عضو لجنة 6+6 في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري إن النظام الداخلي يسمح لرئاسة المجلس بتشكيل لجان مؤقتة في حال تعذر عقد جلسة لأكثر مرة، وفق ما أفاده.

وأضاف السريري في مداخلة مع الأحرار أن النظام الداخلي يسمح لرئاسة المجلس بتشكيل اللجان شريطة أن تكون أعضاء هذه اللجان من الأسماء التي جرى تزكيتها، طبق قوله.

وأوضح السريري أنهم ينتظرون رد لجنة 6+6 في مجلس النواب حول الدعوة للاجتماع الأسبوع المقبل في طرابلس، مشيرا إلى استعدادهم للاجتماع في أية مدينة داخل ليبيا، وفق تعبيره.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة أعلن الشهر الماضي عقد جلسة طارئة جرى التصويت فيها على التعديل الدستوري الـ13، وسط خلاف بين الأعضاء حول مدى قانونية إجراءات الجلسة بشأن توفر النصاب من عدمه.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة + ليبيا الأحرار

