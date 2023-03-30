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فرقة العمل الثلاثية تدعو حكومة الدبيبة لإنشاء نظام وطني شامل لإدارة الهجرة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

دعت فرقة العمل الثلاثية بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المعنية بوضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا في بروكسل؛ حكومة الدبيبة، لإصدار وثائق للعمال المهاجرين، والاعتراف بالوثائق المقدمة للاجئين، إلى حين إنشاء نظام وطني شامل لإدارة الهجرة، إضافةً إلى دعم العودة الإنسانية الطوعية من ليبيا، وتعزيز آليات توفير الممرات الإنسانية وإعادة التوطين وإعادة الإدماج والعودة الطوعية.

وأكدت دعمها لضمان تحسين إدارة الهجرة، وإدارة الحدود مع تعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين والوصول إلى الحماية.

 

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#أكاذيب الدبيبة #الاتحاد الأوروبي الاتحاد الافريقي الهجرة حكومة الدبيبة ليبيا

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الوطن الليبية

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