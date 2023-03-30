مجلس مشايخ ورشفانة يطالب بالتحقيق فيما اعتبره عبارات مسيئة للقبيلة بمسلسل تاريخي على قناة سلام والقناة تعتذر

أخبار ليبيا 24

اعترض، مجلس مشايخ ورشفانة على ما اعتبره تعد سافر على القبيلة بسبب ما جاء في أحد الحوارات بمسلسل “السرايا2″، الذي يبث هذه الأيام على قناة سلام، حيث طالب المجلس بإغلاق القناة والتحقيق فيما صدر عن مخرج المسلسل “من عبارات مسيئة للقبيلة وتاريخها”، بحسب بيان.

وفي بيان مصور قال مجلس مشائخ وحكماء ورشفانة إن “الإساءة لقبيلة ورشفانة جاءت من شخص نعتبره أجوف وغير متابع لتاريخ ورشفانة وجهاد القبائل الليبية”، مشددًا على أن قبيلة ورشفانة لن تقف مكتوفة الأيدي.

وقال، إنه ستتم المحاسبة عن كل حرف مسيء للقبيلة بجزاء عاجل أو آجل، مطالبًا بالتحقيق فيما صدر عن مخرج المسلسل “من عبارات مسيئة للقبيلة وتاريخها”.

كما طالب المجلس بإغلاق قناة سلام وإيقاف المسلسل وسحب الحلقات السابقة التي تحمل الإساءة لقبيلة ورشفانة.

وحمّل المسؤولية كاملة للقنوات الإعلامية التي تبث مثل هذه البرامج قبل مراجعتها، ووزارة الثقافة على ما صدر من هذه القناة كونها الجهة المسؤولة عن المراجعة والموافقة على عرض الأعمال التلفزيونية خاصة التاريخية منها.

بيان اعتذار

من جانبها أصدرت قناة سلام بيان “توضيح واعتذار”، وقالت إن رسالتها الراسخة هي دعم المصالحة الوطنية، وإنها القناة الوحيدة التي تكاد تكون بدون أي برامج سياسية، وإنها لم تكن إلا داعمة لوحدة صف الليبيين واحترامهم.

وأضاف البيان، “في الوقت الذي تؤكد فيه القناة أن المشهد في مسلسل السريا 2، الذي أثير حوله اللغط لا يتضمن ما حمل عليه من تأويلات وتحليلات غير واقعية، وهي معاكسة تماما لمضمونه ووضعه ضمن السياق الدرامي؛ فإن القناة، لا تجد أي غضاضة في تقديم الاعتذار لكل من فهم ذلك المشهد على غير نيته أو حقيقته، وأن احترام القبائل الليبية ودرء الفتنة أولى لديها من الجدالات والنقاشات والدفاع عن وجهة النظر الأخرى”.

وقال البيان، “إن إدارة القناة، وهي تعلي كلمة الصلح وإكراما لأهلنا في مدينة ورشفانة العريقة قد قررت حذف المشهد المشار له، مؤكدة أن قيمة الصلح أعلى مما دونها، وإن قبلية ورشفانة وأهلها أعز لديها وأولى من التبرير”.

وتابع البيان، “كما أن القناة تحذر من حملات الفتنة والتزوير من أعداء النجاح، والأقلام المأجورة، الذين لا يتقون الله بإثارة النعرات والفتن في هذه الأيام المباركة، من خلال اجتزاء الأشياء من سياقها”.