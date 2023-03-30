البيوضي: على باتيلي الاجتهاد لتوحيد المسارات وإشراك الجميع في حوار واتفاق شامل

طالب المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بضرورة الاجتهاد لتوحيد المسارات وإشراك الجميع في حوار واتفاق شامل.

وقال البيوضي في منشور عبر «فيسبوك»: “وفد النواب الليبي في روسيا يحاول قطع الطريق أمام باتيلي بشكل مباشر، إذ سيمنعون أي تجاوز لهم ومجلس الدولة، حتى وإن تمكن من توحيد القوى العسكرية الأمنية”.

وأضاف “التحرك الأخير للنواب إن نجح سيبقي أدوات الحل السياسي لديهم، وليس سرا أن أهم اشتراطات النواب وجزء من الأعلى للدولة هو إبعاد الدبيبة والمجلس الرئاسي عن الانتخابات والإشراف عليها، ولذا فإن الحل سيكون صعبا وعلى باتيلي أن يجتهد لتوحيد المسارات وإشراك الجميع في حوار واتفاق شامل”.