شركة الكهرباء: صيانة محول بمحطة تحويل بن سيناء في سرت

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس صيانة محول القدرة رقم 2 جهد 11/30 ك ف بمحطة تحويل بن سيناء في مدينة سرت بوسط ليبيا.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام فرق الصيانة بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط سرت بإجراء أعمال الصيانة الطارئة على محول القدرة رقم 2 جهد 11/30 ك ف بمحطة تحويل بن سيناء.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن أعمال الصيانة تأتي في إطار الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين أدائها.