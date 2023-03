ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن ذكرى جلاء الإنجليز الذي يصادف الـ 28 من شهر مارس حدث مهم ويجب الاحتفال به كل عام.

الشيباني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “28 مارس 1970 يوم جلاء الإنجليز من قاعدة العدم لتصبح قاعدة جمال عبد الناصر، لا يختلف اثنان عاقلان على أهمية الحدث ويجب الاحتفال به كل عام”.

