العرفي: لا إقصاء لمرشح في الانتخابات إلا بحكم القضاء 

رحب عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي الخميس بتشكيل مجلس الدولة فريقه في لجنة إعداد القوانين الانتخابية.

ودعا العرفي، في تصريح صحفي، لجنة 6+6 إلى الرضى بالحد الأدنى من التوافق حول القوانين الانتخابية، وعدم التشدد فيها، وعدم إقصاء أي طرف من السباق الانتخابي إلا من أقصاه القضاء، وفق قوله.

وأضاف “علينا إفساح المجال للشعب لاختيار من يحكمه بحرية وأن نتجاوز هذه المرحلة الانتقالية إلى مرحلة دائمة وأن نتجاوز خلافات الماضي”.

وكان مجلس الدولة قد اختار الأربعاء ممثليه في لجنة 6+6 برئاسة عمر أبوليفة رئيسا للجنة 6+6 وبعضوية أحمد الأوجلي وحمد بريكاو وفوزي العقاب وفتح الله حسين وماما سليمان، داعيا نظيرتها بمجلس النواب للاجتماع الأسبوع المقبل في طرابلس؛ للسعي لإنجاز الانتخابات طبقاً للتعديل الـ13 قبل نهاية العام.