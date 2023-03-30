شاهد الحلقة الثامنة من مسلسل شط الحرية 5 الجزء الخامس – حلقة الزير همندعي

تبث قناة تلفزيون المسار، اليوم الخميس الموافق 8 رمضان، الحلقة الثامنة من مسلسل شط الحرية 5 والتي جاءت بعنوان حلقة الزير همندعي ضمن سلسلة حلقات مسلسل شط الحرية 2023 الجزء الخامس .

وعرضت امس الأربعاء الحلقة السابعة من مسلسل شط الحرية، التي كانت بعنوان “الفسفوري” والتي احتوت على اسقاطات على الواقع الذي تعيشه ليبيا مشيرة الى أن الليبيين ضحوا بدمائهم على مدار الـ 40 عاماً الماضية لاستقلال الدولة وسيادتها من أجل أن تعيش الأجيال الجديدة في خير ورخاء.

إلا أن تضحيات الليبيين ودمائهم راحت هباء بعد ما سقطت الدولة عقب أحداث فبراير 2011 ودمرتها التدخلات الخارجية وفقدت الدولة سيادتها، واستولت على خيراتها الميليشيات والذين حصلوا على كراسي السلطة بدعم من الخارج.

وتناولت الحلقة السادسة من مسلسل شط الحرية التي عرضت الثلاثاء، والتي كانت بعنوان “المدهم” مبدأ القوة الذي يسيطر على الكثير من جوانب الحياة في ليبيا وتدور قصة الحلقة السادسة حول أحد المواطنين كان له حق عند مواطن آخر، ورفض الأخير إعطاؤه له بالحسنى واعتدى عليه فلجأ المواطن صاحب الحق إلى ابن أخته “المدهم” الذي يمتاز بالقوة وبضخامة البنيان الذي استطاع بكل سهولة ضرب المعتدي على خاله واسترجاع حقه.

وكانت قد سلطت الحلقة الخامسة من مسلسل شط الحرية الضوء على معاناة الليبيين من نقص الكهرباء، وعدم تمتعهم بخيرات بلادهم النفطية في مقدمتها الغاز الذي يصدر إلى أوروبا لاستخدامه في توليد الكهرباء.

واتفق أبطال المسلسل في الحلقة على صيد طائر من عند أحد خطوط الغاز وبيعه لشراء مولد كهربائي لتوفير الطاقة الكهربائية لأبناء المنطقة.

لكن عند اقترابهم من خط الغاز لاصطياد الطائر القت قوات الحرس القبض عليهم ظناً أنهم جاءوا ليخربوه، وأجروا التحقيق معهم ثم أطلقوا سراحهم فيما بعد.

وتناولت الحلقة الثالثة من مسلسل شط الحرية معاناة المواطنين الليبيين مع منحة الزواج والسلبيات التي تتسبب فيها.

وأشارت الحلقة إلى أنه من ضمن السلبيات هرع الشباب الصغير للزواج بسبب المنحة دون الاستعداد والتحضير له، ما يؤدي إلى فشل الكثير من الزيجات.