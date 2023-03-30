الدبيبة يؤكد ضرورة الاهتمام بالمشروعات الزراعية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضرورة التركيز على تفعيل المشروعات الزراعية والاهتمام بها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدبيبة مع مديري الوزارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة بحضور وكلاء الوزارة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خلال زيارة تفقدية أداها لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، رفقة وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل أبوشيحة لمتابعة أوضاع الوزارة، والوقوف على خطتها للعام 2023م.

وشدد الدبيبة بحسب منصمة “حكومتنا” على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في البنود الأساسية، وتوفير احتياجات جهاز الشرطة الزراعية ليقوم بدوره في حماية الأراضي الزراعية.

وخصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة من الوزارة لتوفير الأعلاف للمربين، وتوريد السماد والأدوية والمبيدات للمزارعين، ومناقشة خطة الوزارة لتفعيل المشروعات الزراعية ومشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات، كما تمت مناقشة دور الشركة الليبية للأسمدة في توفير اليوريا للمزارعين.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة زيادة الكمية المخصصة لوزارة الزراعة من اليوريا لتغطية الاحتياج المحلي، والبدء الفعلي في دعم الأعلاف للمربين، وتقديم كافة التسهيلات لهم، وكذلك البدء في إجراءات توفير الأسمدة والأدوية والمبيدات.