رئيس الأركان العامة محمد الحداد يبحث مع رؤساء الأركان النوعية وآمري المناطق العسكرية تنظيم العمل الإداري

طرابلس 30 مارس 2023 (وال)- عقد رئيس الأركان العامة فريق ركن أول محمد الحداد الأربعاء، اجتماعًا ضم رؤساء الأركان النوعية، وعددًا من آمري المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات، وآمري الوحدات المستقلة، وأمين عام رئاسة الأركان العامة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عددٍ من المواضيع المتعلقة بتنظيم العمل الإداري بالمؤسسة العسكرية، والصعوبات التي تواجه هذا العمل، ووضع الحلول اللازمة لها وتنفيذها.

وأشار رئيس الأركان العامة إلى عديد الملاحظات التي يجب على الوحدات مراعاتها، لتنظيم الإجراءات والعمل الإداري بالمؤسسة العسكرية. (وال)

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