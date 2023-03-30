حكومة الوحدة: تنفيذ 5 مشروعات في صبراتة بعد رمضان

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير التابعة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عن أنها ستبدأ في تنفيذ خمسة مشروعات ببلدية صبراتة بعد شهر رمضان.

ووفقا لما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك”، فإن ذلك جاء خلال لقاء للوزير أبوبكر الغاوي مع رئيس وأعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الغربية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعضومة المهدي.

واستعرض اللقاء عمل الديوان والمشروعات القائم على تنفيذها والتي استؤنف العمل بها، كما أفاد رئيس الديوان بقرب الانتهاء من مشروعي رصف طرق بمدينة تيجي، وسيجرى تسلُّمها خلال الفترة القريبة المقبلة.