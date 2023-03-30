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نوفا: تعيين سفير جديد للسفارة الايطالية خلفا لـ“جوزيبي بوتشينو”

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

قالت وكالة نوفا الإيطالية إنه جرى طرح اسم الدبلوماسي الإيطاليجيانلوكا ألبيرينيلتعيينه سفيرا لإيطاليا في ليبيا خلفًا للسفيرالحاليجوزيبي بوتشينو”.

وأوضحت نوفا أنألبيرينيسيتولى منصبه سفيرا لإيطاليا في ليبيا مع شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أنبوتشينوسينتقل إلى السفارةالإيطالية في مدريد بإسبانيا.

وبحسب نوفا فإنألبيرينيكان قد عمل مستشارا تجاريا في السفارة الإيطالية في ليبيا عام 1994، وترأس مجموعة عمل الشراكةالعالمية لعام 2009 أثناء الرئاسة الإيطالية لمجموعة الثماني.

وشغلألبيرينيمنصب نائب المدير العام والمدير المركزي للأمم المتحدة وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإيطالية.

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جيانلوكا ألبيريني سفير جديد لايطاليا طرح اسم الدبلوماسي ليبيا

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الوطن الليبية

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