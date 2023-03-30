نوفا: تعيين سفير جديد للسفارة الايطالية خلفا لـ“جوزيبي بوتشينو”

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قالت وكالة نوفا الإيطالية إنه جرى طرح اسم الدبلوماسي الإيطالي “جيانلوكا ألبيريني” لتعيينه سفيرا لإيطاليا في ليبيا خلفًا للسفيرالحالي “جوزيبي بوتشينو”.

وأوضحت نوفا أن “ألبيريني” سيتولى منصبه سفيرا لإيطاليا في ليبيا مع شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن “بوتشينو” سينتقل إلى السفارةالإيطالية في مدريد بإسبانيا.

وبحسب نوفا فإن “ألبيريني” كان قد عمل مستشارا تجاريا في السفارة الإيطالية في ليبيا عام 1994، وترأس مجموعة عمل الشراكةالعالمية لعام 2009 أثناء الرئاسة الإيطالية لمجموعة الثماني.

وشغل “ألبيريني” منصب نائب المدير العام والمدير المركزي للأمم المتحدة وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإيطالية.