الحنيش: ليبيا مستعدة لاستضافة الأمانة الفنية للتكتلات التجارية لتحقيق الاستقرار

ترأس سعد الحنيش وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية بحكومة الدبيبة وفد دولة ليبيا المشارك بالاجتماع الوزاري الخامس للتكتلات الثلاثية ” الكوميسا – الاياك – السادك ” الذي عقدت فعالياته يوم الاربعاء 29 مارس 2023 م عبر تقنية الفيديو.

واستعرض الاجتماع بحضور جمعة رحومة و محمود عبد ربه تقارير الاجتماعات ” السادس والسابع والثامن والتاسع ” للجنة الوزارية القطاعية الثلاثية المعنية بالتجارة والجمارك والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الداخلية.

أكد الوكيل خلال كلمته على الأهمية الاقتصادية لهذه المجموعة الثلاثية في تطوير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء ودعم اصحاب الأفكار الريادية، داعياً الأمانة العامة للتكتلات الثلاثية بالموافقة على طلب دولة ليبيا بشأن استضافتها مقر الأمانة العامة ودعم المحلية والدولية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بدولة ليبيا.