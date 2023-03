اوحيدة: تركيا ترفض مرة أخرى الموافقة على تفتيش سفينة تجارية متجهة الى ليبيا

ليبيا – قال الصحفي علي اوحيدة إن تركيا ترفض مرة أخرى الموافقة على تفتيش سفينة تجارية تحمل علمها متجهة الى ليبيا.

اوحيدة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: “اشتبه جنود أوروبيون من عملية إيريني في أن سفينة الحاويات /إم في كوسوفاك/ التي غادرت أمبارلي في تركيا في 28 مارس إلى مصراتة انتهكت حظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292”.

