الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، استمرار اعتدال الأجواء نسبيا مع زيادة تدريجية في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و32 درجة مئوية في جميع المناطق.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف خلال الليل والصباح الباكر على زوارة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية بداية من الغد.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء تظهر بها بعض السحب، وأحيانا تكون صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف خلال الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من الغد على معظم المناطق.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية.