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العرب اللندنية: باتيلي سيسمح بترشح “الجدليين” في الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قالت صحيفة “العرب” اللندنية، إن المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، يرى أن أسرع طريق نحو إجراء الانتخابات، هي السماح للمرشحين “الجدليين” بالترشح.

وأضافت الصحيفة إن إصرار مجلس الدولة والقوى الأخرى على موقفيهما من شروط الترشح للانتخابات الليبية، من شأنه أن يضرب أيّ تفاهم مع مجلس النواب بشأن قوانين الانتخابات.

وأشارت إلى أن تحديد مجلس الدولة أسماء أعضاء لجنة “6+6” خطوة منقوصة في ظل خلافات حول صلاحياتها،  مما قد  يدفع باتيلي إلى التعجيل في تشكيل لجنة تسييرية عليا تكون بديلاً لمجلسي النواب والدولة.

 

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الوطن الليبية

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