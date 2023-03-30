خارجية تونس: ندعم جهود إنجاح المسار السياسي في ليبيا

جدد وزير الشؤون الخارجية التونسي نبيل عمّار، خلال استقباله القائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس، مصطفى قدارة، التأكيد على وقوف تونس إلى جانب ليبيا ودعمها لكل الجهود الهادفة إلى إنجاح المسار السياسي بقيادة وملكية ليبية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن الوزير قدم التهاني للقائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وأكد الوزير بهذه المناسبة، على ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على الديناميكية التي تشهدها علاقات التعاون بين تونس وليبيا والارتقاء بها لتجسيد تطلعات الشعبين الشقيقين في إطار التضامن الذي يميّز العلاقات بين البلدين، مشدّدا على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية خدمة لمصالح البلدين.