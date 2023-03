إدارة القضايا تنجح في رفع الحجز عن الناقلة الليبية أنوار أفريقيا

ليبيا – نجحت إدارة القضايا ولجنة المنازعات المنظورة في الخارج برئاسة المستشار أحمد مختار بازامة رئيس إدارة القضايا في رفع الحجز عن الناقلة الليبية أنوار أفريقيا المملوكة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.

إدارة القضايا أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن وقائع الدعوى ترجع إلى أنه سبق وأن اقامت شركة ريجيني للإنشاءات اليونانية دعوى حجز على الدولة الليبية أمام القضاء اليوناني، بحجة أنها دائنة للدولة الليبية في مشروعات نفذتها لصالح اللجنة المؤقتة للدفاع سابقًا، وأوقعت حجزًا على الناقلة “أنوار أفريقيا” الليبية.

وقامت إدارة القضايا بمتابعة الدعوى حتى صدور قرار المحكمة وقدمت دفاع عن الدولة الليبية، وبناءً عليه قررت المحكمة بتاريخ 2023.3.14 الإفراج عن الناقلة وغادرت ميناء جيويتو دوري اليوناني.

