حكومة الوحدة الليبية تعلن البدء في إجراءات لدعم المربين والمزارعين

أعلنت حكومة الوحدة الليبية عن الاتفاق على ضرورة زيادة الكمية المخصصة لوزارة الزراعة من اليوريا لتغطية الاحتياج المحلي، والبدء الفعلي في دعم الأعلاف للمربين، وتقديم كافة التسهيلات لهم، وكذلك البدء في إجراءات توفير الأسمدة والأدوية والمبيدات.

جاء هذا في الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، خلال الزيارة التفقدية لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، رفقة وزير الاقتصاد والتجارة المكلف، سهيل أبوشيحة، والتي جاءت لمتابعة أوضاع الوزارة، والوقوف على خطتها للعام 2023، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة المكلف، حسين القطراني.

وعقد الاجتماع مع مديري الوزارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة بحضور وكلاء الوزارة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وخصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة من الوزارة لتوفير الأعلاف للمربين، وتوريد السماد والأدوية والمبيدات للمزارعين، ومناقشة خطة الوزارة لتفعيل المشروعات الزراعية ومشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات، كما تمت مناقشة دور الشركة الليبية للأسمدة في توفير اليوريا للمزارعين.

وأكد دبيبة، على ضرورة التركيز على تفعيل المشروعات الزراعية والاهتمام بها، والتعاون مع القطاع الخاص للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في البنود الأساسية، وتوفير احتياجات جهاز الشرطة الزراعية ليقوم بدوره في حماية الأراضي الزراعية.

Trending نائب رئيس الحكومة المكلفة: سنجري جولات تفقدية للجنوب الليبي لتوفير احتياجات المواطنين