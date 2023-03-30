إدارة القضايا: رفع الحجز عن الناقلة الليبية أنوار إفريقيا

أعلنت إدارة القضايا ولجنة المنازعات المنظورة في الخارج في رفع الحجز عن الناقلة الليبية أنوار إفريقيا المملوكة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.

وأشارت إدارة القضايا بالدولة الليبية عبر موقع الإلكتروني إلى أن وقائع الدعوى ترجع إلى قيام شركة ريجيني للإنشاءات اليونانية بإقامة دعوى حجز على الدولة الليبية أمام القضاء اليوناني، بحجة أنها دائنة للدولة الليبية في مشروعات نفذتها لصالح اللجنة المؤقتة للدفاع (سابقاً)، وأوقعت حجز على الناقلة (أنوار أفريقيا) الليبية.

وتابعت إدارة القضايا الدعوى حتى صدور قرار المحكمة، وقدمت دفاع عن الدولة الليبية، وبناءً عليه قررت المحكمة بتاريخ 2023.3.14 الإفراج عن الناقلة وغادرت ميناء جيويتو دوري اليوناني .