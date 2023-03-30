باتيلي يدعو السودان لتكثيف جهود مراقبة الحدود مع ليبيا

دعا رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي اليوم الخميس الدول المجاورة لليبيا لتكثيف الجهود لمراقبة حدودها وتأمينها خشية أن تتحول ملاذا للجماعات “الإرهابية”.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، حيث أكد رئيس البعثة الأممية خلال اللقاء على أن “الاستقرار في ليبيا امتداد لاستقرار كل الدول المجاورة”.

كما جدد المبعوث الأممي دعوته لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، مؤكدا أن ذلك “يحتاج تضافر جهود دول الجوار فيما يتعلق بإجلاء الحركات المسلحة الأجنبية والمقاتلين الأجانب”.