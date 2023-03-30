إيطاليا تعيّن سفيرا جديدا لدى ليبيا في يونيو المقبل

قرر مجلس الوزراء الإيطالي، تكليف الوزير المفوض جيانلوكا ألبيريني سفيرا لإيطاليا في ليبيا خلفًا للسفير الحالي جوزيبي بوتشينو.

وحسبما أكدت مصادر لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فإنه من المقرر أن يتولى ألبيريني منصبه كسفير لإيطاليا في ليبيا بحلول شهر يونيو المقبل، أما بوتشينو فسوف ينتقل إلى السفارة الإيطالية في مدريد بإسبانيا.

الجدير بالذكر أن ألبيريني، كان يشغل منصب مستشارًا تجاريًا في السفارة الإيطالية في ليبيا عام 1994، ثم ترأس مجموعة عمل الشراكة العالمية لعام 2009 أثناء الرئاسة الإيطالية لمجموعة الثماني.