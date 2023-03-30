عبدالعزيز: لم أرَ في مسلسل السرايا إي إساءة لـ«ورشفانة»

دافع محمود عبدالعزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عن مسلسل السرايا 2، زاعما أن المسلسل لم يحمل أي إساءة لقبيلة ورشفانة، على حد تعبيره.

وقال عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تفرجت على المشهد اللي يقول فيه الفنان فتحي كحلول (عندنا شجرتين لوز في ورشفانة نقز فيهم واحد وقام اللي هناك)”.

وأضاف:” شخصياً لم أرَ في هذا أي إساءة لورشفانة.. وأتمنى عدم تحميل المشاهد الدرامية أكثر مما تحتمل”.

وقدمت قناة سلام- المملوكة لوليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة – اليوم الخميس، اعتذاراً عن المشهد المسيء لقبيلة ورشفانة في مسلسل السرايا2، الذي ينتجه مالكها.

وقالت القناة، في بيان لها:” إذ نؤكد على رسالتنا الراسخة الداعمة للمصالحة الوطنية، وأننا القناة الوحيدة التي تكاد تكون بدون أي برامج سياسية، ولم تكن إلا داعمة لوحدة صف الليبيين واحترامهم، وهو ما أجمع عليه كل المشاهدين من كل مناطق ليبيا”.

وأضافت القناة، في بيانها:” في الوقت الذي تؤكد فيه القناة، أن المشهد في مسلسل السرايا 2، الذي أثير حوله اللغط لا يتضمن ما حمل عليه من تأويلات وتحليلات غير واقعية وهي معاكسة تماماً لمضمونه ووضعه ضمن السياق الدرامي”.

ولفت البيان، إلى أن القناة لن تجد أي غضاضة في تقديم الاعتذار لكل من فهم ذلك المشهد على غير نيته أو حقيقته، وأن احترام القبائل الليبية ودرء الفتنة أولى لديها من الجدلات والنقاشات والدفاع عن وجهة النظر الأخرى، على حد تعبير البيان.

وشدد البيان، على أن إدارة القناة- وهي تعلي كلمة الصلح وإكراماً لأهلنا في مدينة ورشفانة العظيمة- قد قررت حذف المشهد المشار له، زاعمة أن قيمة الصلح أعلى مما دونها وأن قبلية ورشفانة وأهلها أعز لديها وأولى من التبرير.

وحذرت إدارة القناة، في بيانها، من حملات الفتنة والتزوير من أعداء النجاح والأقلام المأجورة، الذين لا يتقون الله بإثارة النعرات والفتن في هذه الأيام المباركة من خلال اجتزاء الأشياء من سياقها” على حد ادعائها.

وكان أعيان ووجهاء ورشفانة، انتقدوا في وقت سابق، ما تضمنه مسلسل «السرايا 2» بحلقته «الخامسة»، الذي يبث عبر قناة «سلام»، من عبارات وألفاظ موجهة نحو قبيلة ورشفانة، بقصد الإساءة إليها ولتاريخها.

وأكد الأعيان، أن الحلقة تضمنت خطاب كراهية يحمل معاني مسيئة لهذه القبيلة المجاهدة، وأن قناة سلام وجهت تهمة تاريخية لقبيلة ورشفانة بالاحتيال.

وتمسك الأعيان والوجهاء، بإحالة مضمون بيانهم لمكتب النائب العام الصديق الصور، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هؤلاء المدعين ومعاقبتهم

وشدد أهالي المنطقة وأبناء القبيلة، على أنهم ماضون في المطالبة القانونية عبر القضاء الوطني للاقتصاص من كل من ساهم في هذا العمل، مطالبين مجلس النواب عبر أعضائه بالمنطقة اتخاذ الإجراءات الرادعة لصانعي هذا العمل المشبوه.