عقب اجتماع طرابلس.. الغرياني يعود بفتوى تثير الجدل وتعزز الانقسام في ليبيا

يستمر مفتي ليبيا الصادق الغرياني في إثارة الجدل بفتاوى دينية، آخرها فتوى زعم فيها من خلال منصته الإعلامية “التناصح” أنّ القيادات العسكرية الحاضرة في الاجتماع الذي نظمته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يوم الأحد الماضي بالعاصمة طرابلس تمثل أطرافاً “لم تتب إلى الله”، وبالتالي المصالحة معها “غير جائزة”.

الفتوى أعقبت اجتماعاً نظمته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يوم الأحد الماضي بالعاصمة طرابلس، برئاسة وزير داخلية حكومة الوحدة المكلف عماد الطرابلسي، وبحضور رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي، ضم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وعدداً من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقتين الغربية والشرقية، للتباحث في قضايا مصيرية على رأسها توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية.

ودعا الغرياني المشاركين في اجتماع طرابلس من المنطقة الغربية إلى التراجع عن الاتفاقات مع وفد القيادة العامة والعودة إلى ما سمّاه “الجهاد الثابت”، لأنّ الجلوس مع الوفد القادم إلى طرابلس مضيعة للوقت، بحسب موقع حفريات .