ضبط أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة داخل شاحنة في طرابلس

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة اليوم الخميس عن ضبط شاحنة على متنها أكثر من مليوني قرص مخدر، وذلك في استيقاف أمني غربي طرابلس.

وقدرت الكمية التي تم ضبطها بحوالي مليونين و280 ألف قرص نوع ليريكا.

وقالت الوزارة أن الشاحنة جرى ضبطها من قبل أعضاء مكتب تحريات جهاز المباحث الجنائية بالتعاون مع اللواء 52 التابع للمنطقة العسكرية الساحل الغربي، لافتا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأشارت الوزارة إلى إن الشاحنة جرى ضبطها بالقرب من بوابة 27 غرب طرابلس بقيادة شخص يدعى “م.ع.ب” ليبي الجنسية وعلى متنها كمية من الأقراص المخدرة.