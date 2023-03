الشريف: رفضتُ وسأرفض أن تكون هناك سلطة في يد خصومٍ أراقوا دماءنا

ليبيا – أيد المحلل السياسي فيصل الشريف نهج الانتخابات التي يختار فيها الشعب من يحكمه بنزاهة ودون فبركة أو تفصيل على شخوصٍ بعينهم.

الشريف وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “لستُ مع أي سلطة حاكمة أو موازية لها، وإنما رفضتُ وسأرفض أن تكون هناك سلطة في يد خصومٍ أراقوا دماءنا ويريدون توظيف تلك السلطة لخدمة مصالحهم السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، بغرض السيطرة المباشرة أو غير المباشرة، وهذا نهجنا ولسنا بحاجة لأن نبرر لهؤلاء المصطادين في الماء العكر ممن لن يرضوا عنّا إلا إن مشينا في إثرهم على عماءٍ”.

وأضاف: “فلا دعم لسلطة موجودة اليوم ولا كان هناك دعم لمن سبقتها حبًّا فيها أو قناعةً بأدائها، وإنما هي معادلة الواقع السياسي الليبي وإكراهاتها، والقبول بأقل السيناريوهات خطورةً ما لم يكن هناك مشروعٌ أكثر واقعيةٍ وعدالةً قابل للعمل عليه ويؤدي للانتخابات دون تمديدٍ أو انحرافٍ أو تقاسم سلطة خارج صناديق الاقتراع، ولم نسكت يومًا عن منكر سياسي اقترفته أي جهة”.

الشريف أنهى حديثه: “ندرك تمامًا أن الخيارات محدودة جدًّا، وعلينا أن نبحث عن ما يجمعنا اليوم أكثر مما يفرقنا دون إفراطٍ ولا تفريط، كي لا نكون لقمةً سائغة يبتلعها خصومنا الذين يلعبون على فرقتنا العسكرية والسياسية ويريدون أكلنا فُرادى”.

