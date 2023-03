باتيلي في السودان لبحث تعاون دول جوار ليبيا للمساعدة في معالجة الأوضاع في البلاد

بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تعاون دول جوار ليبيا من أجل المساعدة في معالجة الأوضاع في البلاد.

وقال المبعوث الأممي إن هناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية وذلك من أجل إرساء السلام والاستقرار مبيناً أن هذه العملية تحتاج لتضافر جهود الدول المجاورة لليبيا مثل السودان وتشاد والنيجر خاصة فيما يتعلق بإجلاء الحركات المسلحة الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وأضاف باتيلي أن البعثة الأممية تتطلع لتعاون دول جوار ليبيا من أجل المساعدة في معالجة الأوضاع في هذه الدولة باعتبار أن الاستقرار فيها يمثل امتداداً للاستقرار لكل الدول المجاورة مشيداً بدعم السودان لهذه الجهود الدولية من أجل حل الأزمة الليبية.

ودعا باتيلي الدول المجاورة لليبيا لبذل جهود جماعية لمراقبة حدودها وتأمينها حتى لاتكون ملاذا للمجموعات الخارجة عن القانون والجماعات الإرهابية والهجرة غير الشرعية وذلك لتعزيز السلام والإستقرار في المنطقة.

المصدر: المرصد السوداني

