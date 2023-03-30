إدارة القضايا بالدولة الليبية تنجح في رفع الحجز عن الناقلة “أنوار أفريقيا” باليونان

أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية عن نجاحها في رفع الحجز عن الناقلة الليبية أنوار أفريقيا المملوكة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.

وقالت إدارة القضايا بالدولة الليبية في بيان اليوم الخميس، إن إدارة القضايا ولجنة المنازعات المنظورة في الخارج برئاسة السيد المستشار أحمد مختار بازامة، رئيس إدارة القضايا، نجحت في رفع الحجز عن الناقلة الليبية أنوار أفريقيا المملوكة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.

وأضافت أن وقائع الدعوى تعود إلى إقامة شركة ريجيني للإنشاءات اليونانية دعوى حجز على الدولة الليبية أمام القضاء اليوناني، بحجة أنها دائنة للدولة الليبية في مشروعات نفذتها لصالح اللجنة المؤقتة للدفاع (سابقاً).

وتم توقيع على الناقلة “أنوار أفريقيا” الليبية، وقامت إدارة القضايا بمتابعة الدعوى حتى صدور قرار المحكمة.

وقدمت دفاع عن الدولة الليبية، و بناءً عليه قررت المحكمة بتاريخ 2023.3.14 الإفراج عن الناقلة وغادرت ميناء جيويتو دوري اليوناني.

Trending حكومة الوحدة: جميع السلع متوفر بالأسواق الليبية وبأسعار مقبولة عدا اللحوم