باتيلي من الخرطوم يثني على دعم السودان للحل السلمي في ليبيا

الوطن| رصد

وصل المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الخميس، إلى الخرطوم، والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وقال باتيلي في تصريح صحفي نشره مجلس السيادة الانتقالي إن زيارته للسودان تأتي في إطار مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، وأيضاً في أعقاب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الساري حالياً والذي جرى توقيعه مؤخراً في ليبيا.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية وذلك من أجل إرساء السلام والاستقرار.

وبين أن هذه العملية تحتاج لتضافر جهود الدول المجاورة لليبيا مثل السودان وتشاد والنيجر خاصة فيما يتعلق بإجلاء الحركات المسلحة الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وأكد باتيلي أن البعثة الأممية تتطلع لتعاون دول جوار ليبيا من أجل المساعدة في معالجة الأوضاع في هذه الدولة باعتبار أن الاستقرار فيها يمثل امتداداً للاستقرار لكل الدول المجاورة، مشيداً بدعم السودان لهذه الجهود الدولية من أجل حل الأزمة الليبية.

وأعرب باتيلي عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة والسلطات السودانية على دعم جهود الحل السلمي في ليبيا، داعياً الدول المجاورة لليبيا إلى بذل جهود جماعية لمراقبة حدودها وتأمينها حتى لا تكون ملاذاً للمجموعات الخارجة عن القانون والجماعات الإرهابية والهجرة غير الشرعية وذلك لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.