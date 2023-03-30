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قزيط: اللغم الحقيقي هو القوى المسلحة والدعم الأجنبي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن القول بأن طريقة تشكيل أعضاء لجنة (6+6) من مجلس الدولة، غير قانونية، هو كلام غير دقيق.

وأوضح قزيط في تصريح صحفي: “من المستحيل ان تُشكل لجنة تحظى بموافقة كل أعضاء المجلس”، مضيفا: جاهزون لدعم اللجنة لأن طريقها سيكون صعبا، ونتمنى لها كل التوفيق.

وتابع: الجميع لديه تحفظات واعتراضات على كيفية اختيار أعضاء اللجنة، وليس المجال الآن مجال اعتراض، فالمهمة صعبة ولا نُريد التحدث في أمور صغيرة.

واستكمل قزيط: نأمل أن نصل إلى حل للأزمة الليبية، واللغم الحقيقي الذي يجب الحذر منه هو القوى المسلحة والدعم الأجنبي.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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