قزيط: اللغم الحقيقي هو القوى المسلحة والدعم الأجنبي

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن القول بأن طريقة تشكيل أعضاء لجنة (6+6) من مجلس الدولة، غير قانونية، هو كلام غير دقيق.

وأوضح قزيط في تصريح صحفي: “من المستحيل ان تُشكل لجنة تحظى بموافقة كل أعضاء المجلس”، مضيفا: جاهزون لدعم اللجنة لأن طريقها سيكون صعبا، ونتمنى لها كل التوفيق.

وتابع: الجميع لديه تحفظات واعتراضات على كيفية اختيار أعضاء اللجنة، وليس المجال الآن مجال اعتراض، فالمهمة صعبة ولا نُريد التحدث في أمور صغيرة.

واستكمل قزيط: نأمل أن نصل إلى حل للأزمة الليبية، واللغم الحقيقي الذي يجب الحذر منه هو القوى المسلحة والدعم الأجنبي.